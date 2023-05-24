Шелдон или Леонард? Этот тест ответит, кто вы в "Теории большого взрыва"

Сериал “Теория большого взрыва” давно получил статус культового. Сегодня трудно поверить в то, что изначально персонажи могли быть совсем другими. Например, изначально предполагалось наличие двух героинь, которые носили имена Кэти и Джильда. От последней в итоге создатели отказались, а Кэти превратилась в Пенни - соседку ключевых персонажей шоу. Названием для проекта послужил известный научный термин, кроме того, физика играет большую роль в сюжете. Кстати, диалоги персонажей, касающиеся этой науки, а также многочисленные уравнения и формулы, присутствующие в сериале, вовсе не вымысел сценаристов. Консультантом создателей “Теории большого взрыва” выступил профессор Калифорнийского университета Дэвид Сатлзберг. Зрители, разбирающиеся в физике, могут на досуге поискать скриншоты со всевозможными уравнениями в сериале и разобрать их на наличие ошибок. Однако с большей долей вероятности ляпы исключены - разве что кто-то из актеров допустил их из-за невнимательности. Все сложные уравнения, которые появляются в сериале, настоящие.

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