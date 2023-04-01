Шефа из «Бриллиантовой руки» ждал печальный финал: никакие деньги не спасли

Роль загадочного шефа из «Бриллиантовой руки» стала самой яркой в карьере Николая Романова. Мало кто знает, что судьба этого актера сложилась драматично.

Романов начал сниматься в кино в конце 20-х годов и постепенно становился узнаваемым артистом. Однако уже в 30-е жизнь Николая Яковлевича перевернулась с ног на голову: его арестовали по ложному доносу и отправили в лагеря. После освобождения Романов не мог сразу вернуться в Москву и остался в Куйбышеве. Путь в столицу для него открылся лишь после смерти Сталина.

За это время о Романове как об актере все забыли. Он пытался вернуться в строй, но ему доставались лишь небольшие эпизодические роли. Но однажды ему повезло. После выхода «Бриллиантовой руки» Романов стал узнаваемым, а цитаты «шефа» ушли в народ. Однако момент славы длился недолго. У актера начались проблемы со здоровьем, и вскоре ему поставили диагноз «болезнь Альцгеймера». Романова ждал печальный конец, и никакие деньги не облегчили его участь. Он не мог ухаживать за собой, становился агрессивным и буйным. К актеру боялась подходить даже врачи. Николай Яковлевич скончался в 83 года в больнице.