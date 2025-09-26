Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Шеф, все пропало!»: только выросшие на кино СССР вспомнят, чего не хватает на кадрах из 5 фильмов (тест)

«Шеф, все пропало!»: только выросшие на кино СССР вспомнят, чего не хватает на кадрах из 5 фильмов (тест)

26 сентября 2025 09:54
«Шеф, все пропало!»: только выросшие на кино СССР вспомнят, чего не хватает на кадрах из 5 фильмов (тест)

Если смотрели внимательно, наверняка справитесь с задачей.

Советские фильмы — это настоящий клад для любителей деталей. Помните тот самый сервант, абажур или ковер? Они были не просто фоном, а полноценными героями, которые создавали настроение и запоминались наравне с актерами.

Мы взяли кадры из пяти культовых картин и кое-что оттуда убрали. Ваша задача — по памяти или интуитивно определить, чего же не хватает. Справитесь?

Не переживайте, если что-то забудете. Главное — весело провести время и, может, даже захотеть пересмотреть эти фильмы снова, но уже более внимательно.

Желаем удачи!

Ранее мы писали: От царя к «трем магнитофонам»: спорим, вы не знали, кто мог сыграть в «Иване Васильевиче» — и как в фильм вновь попал Шурик

Фото: Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (1969)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Дома, машины и песок: лишь знатоки советских комедий пройдут тест без ошибок — угадайте 5 кинолент по первому кадру Дома, машины и песок: лишь знатоки советских комедий пройдут тест без ошибок — угадайте 5 кинолент по первому кадру Читать дальше 5 октября 2025
«Опять ты мне эту … поставила?!»: тест пройдут только смотревшие «Белое солнце пустыни» больше двух раз — вспомните 5 цитат «Опять ты мне эту … поставила?!»: тест пройдут только смотревшие «Белое солнце пустыни» больше двух раз — вспомните 5 цитат Читать дальше 4 октября 2025
«Эх, Вася-Вася»-тест: покажет, как хорошо вы помните «Любовь и голуби» «Эх, Вася-Вася»-тест: покажет, как хорошо вы помните «Любовь и голуби» Читать дальше 4 октября 2025
«Я требую продолжения банкета!»: тест-предсказание от кинохитов СССР — выберите цитату и узнайте, чего вам не хватает «Я требую продолжения банкета!»: тест-предсказание от кинохитов СССР — выберите цитату и узнайте, чего вам не хватает Читать дальше 3 октября 2025
«Усы и шпага — все при нем!»: только знатоки кино СССР вспомнят 5 фильмов по усатым героям (тест) «Усы и шпага — все при нем!»: только знатоки кино СССР вспомнят 5 фильмов по усатым героям (тест) Читать дальше 3 октября 2025
Ваша жизнь — это комедия, драма или триллер? Ответьте на 5 вопросов и узнайте, какой советский актер вас бы сыграл (тест) Ваша жизнь — это комедия, драма или триллер? Ответьте на 5 вопросов и узнайте, какой советский актер вас бы сыграл (тест) Читать дальше 3 октября 2025
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест) От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест) Читать дальше 2 октября 2025
Сколько стоил букет для Мымры, и что за картина у нее висела: только фанаты «Служебного романа» ответят на 5 вопросов о фильме (тест) Сколько стоил букет для Мымры, и что за картина у нее висела: только фанаты «Служебного романа» ответят на 5 вопросов о фильме (тест) Читать дальше 1 октября 2025
«Каждый день бриться — тунеядцем станешь»: только знатоки кино СССР вспомнят 5 фильмов с Олегом Ефремовым по цитате (тест) «Каждый день бриться — тунеядцем станешь»: только знатоки кино СССР вспомнят 5 фильмов с Олегом Ефремовым по цитате (тест) Читать дальше 1 октября 2025
От «Места встречи» до «Трактира на Пятницкой»: тест покажет, как много вы помните о детективных фильмах СССР От «Места встречи» до «Трактира на Пятницкой»: тест покажет, как много вы помните о детективных фильмах СССР Читать дальше 1 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше