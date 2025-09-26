«Шеф, все пропало!»: только выросшие на кино СССР вспомнят, чего не хватает на кадрах из 5 фильмов (тест)

Советские фильмы — это настоящий клад для любителей деталей. Помните тот самый сервант, абажур или ковер? Они были не просто фоном, а полноценными героями, которые создавали настроение и запоминались наравне с актерами.

Мы взяли кадры из пяти культовых картин и кое-что оттуда убрали. Ваша задача — по памяти или интуитивно определить, чего же не хватает. Справитесь?

Не переживайте, если что-то забудете. Главное — весело провести время и, может, даже захотеть пересмотреть эти фильмы снова, но уже более внимательно.

Желаем удачи!

