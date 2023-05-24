Шеф из «Бриллиантовой руки» сидел в тюрьме по нелепой причине: так вот почему мало снимался

Шеф из «Бриллиантовой руки» запомнился зрителю как крайне интеллигентный преступник. Контрастная роль не оставила зрителей равнодушными. Николаю Романову прочили головокружительный взлет и успешную карьеру в кино. Но всем планам не суждено было сбыться. Помешала злая ирония.

Шеф по сюжету в кутузку не попал. Но в тюрьму угодил сам актер, так ярко воплотивший персонажа. В заключении Романов провел три года. За что? А ни за что. В 1932 году на артиста поступил донос, дескать, потомок той самой правящей династии Романовых дискредитирует советскую власть.

Так он и угодил в ссылку в Карелию в возрасте 26 лет. В тюрьме из-за ужасно тяжелых условий труда Романов чуть не лишился жизни. Спасло чудо. Заместитель начальника колонии узнал о его ситуации и направил дело на пересмотр в столицу. При пересмотре вскрылось любопытное обстоятельство. Роковой донос написал коллега артиста. И не простой, а душевнобольной.

Головокружительную карьеру после пребывания тюрьме Романов, разумеется, не построил. Но упорно и с большой самоотдачей он снимался до преклонного возраста, посвящая всего себя любимому делу.