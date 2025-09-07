«Шедевр за три копейки»: так в СССР критики прозвали один фильм с рейтингом 7.3 — зрители уверены, что это «бенефис Боярского»

В киноиндустрии большие бюджеты зачастую воспринимают как гарант успеха фильма. Но история знает множество примеров, когда скромные финансы становились не преградой, а катализатором для творческой мысли.
Таким и стал один знаменитый советский фильм, который критики с любовью прозвали «шедевром за три копейки». Речь идет о картине «Сватовство гусара».
Съемки начинаются: сценарий, режиссер и звездный состав
Летом 1979 года на «Мосфильме» утвердили сценарий музыкальной комедии «Сватовство гусара». Её взялась снимать Светлана Дружинина, известная зрителям как актриса из «Девчат» и «Дело было в Пенькове».
Основой послужил старый водевиль Николая Некрасова. Сюжет незатейливый, но остроумный: гусар влюбляется в девушку и хочет на ней жениться. Но её отец-ростовщик против. Тогда гусар решает обойти его с помощью хитрости и денег.
На главные роли собрали прекрасных актеров: Елену Кореневу, Михаила Боярского, Александра Баринова, Ольгу Голова, Наталью Иванову, Анатолия Мукасея, Андрея Попова и других.
Неожиданная преграда: травма Боярского
Фильм снимали как новогодний подарок для телезрителей к 1980 году. Но планы нарушила беда. В начале съемок Михаил Боярский попал в серьезную аварию.
Худсовет предлагал заменить актера, чтобы успеть к сроку. Но Дружинина настояла на том, чтобы ждать Боярского.
Она объяснила это просто: первые отснятые сцены с ним превзошли все ожидания. Он задавал на площадке нужное настроение и идеально смотрелся в паре с хрупкой Кореневой.
Бюджетное фиаско и борьба за фильм
Изначально бюджет картины был небольшим. Таков был принцип работы Гостелерадио: они заказывали несколько «запасных» фильмов к праздникам, поэтому деньги делились между всеми.
Из-за травмы Боярского съемки затянулись. Фильм не успевали к Новому году, и чиновники даже хотели закрыть проект. Дружининой удалось его отстоять, но бюджет урезали еще сильнее.
Пришлось экономить на всем: отказались от массовки и съемок на природе, сократили группу, павильоны арендовали по ночам по сниженным тарифам.
Заслуженный успех и народная любовь
Несмотря ни на что, фильм получился. Его перенесли с Нового года на 9 марта 1980 года. Это пошло ему на пользу: в марте он не затерялся среди кучи новинок, и зрители смогли оценить его по достоинству.
Критики и руководство с восхищением назвали ленту «шедевром за три копейки». Так картина и доказала, что для успеха важны не деньги, а талант и вера в свой проект.
Сегодня фильм имеет вполне неплохой рейтинг — 7.2 на Кинопоиске. Вот что пишут о нем современные зрители:
«Как жаль, что сейчас не создают больше в кинематографе таких приятных, простых и вместе с тем изысканных вещиц, подобных этому произведению»,
«Легкий и приятный фильм. Моя любимая роль Боярского. Хотя считается, что бенефис Боярского — это Д'Артаньян, на мой взгляд? его бенефис именно в этом фильме в роли Налимова. Здесь он раскрылся во всем своем блеске»,
«Водевиль видела однажды в глубоком детстве, какая приятная картина. Спасибо актерам, живым и почившим, и Светлане Дружининой, конечно».
Вывод: вечная классика, рожденная вопреки
Вот так блестящий актерский состав, остроумный сюжет и прекрасная музыка, созданные в условиях жесткой экономии, пережили десятилетия.
Этот фильм навсегда остался в золотом фонде, доказывая простую истину: гениальное кино можно снять и за «три копейки».
