Шедевр: сын Сенчуковой и Рыбина оказался не только красавцем, но и талантливым певцом

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова женаты уже четверть века. Творческий тандем вместе и на сцене, и в реальной жизни. У пары есть общий сын Василий Рыбин, которому 24 года. Проживая с детства в творческой семье, парень не смог устоять и пошел по стопам своих родителей. Молодой человек строит собственную музыкальную карьеру.

В детстве мальчик показывал заметные результаты в спорте, но из-за проблем со здоровьем был вынужден оставить соревнования. Зато благодаря усердным занятиям юноша получил прекрасную мускулистую фигуру. Неудивительно, что красавца активно зовут для участия в фотосессиях и рекламных кампаниях.

Однако музыка для Василия превыше всего. Звездный наследник играет на барабанах в группе KODI и сотрудничает с телеканалом MUSIC BOX. Парень не рассчитывает на помощь известных родителей и продвигает творчество собственными силами.