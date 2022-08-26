Шатунову в отечественном шоу-бизнесе нашлась замена: и это не Даня Милохин

Смерть Юрия Шатунова стала большой трагедией не только для его поклонников, но и для всего отечественного шоу-бизнеса. Многие задались вопросом о том, кто же сможет заменить на эстраде солиста группы «Ласковый май», чей голос невозможно сравнить ни с чьим другим.

Поначалу преемником Шатунова называли молодого блогера и музыканта Даню Милохина. Звезд объединяло детдомовское прошлое, однако интернет-пользователи отмечали и другие схожие черты в их образе. Впрочем, звезда социальных сетей от подобного сравнения открестился, заявив, что готов встать в один ряд только с Фредди Меркьюри или Элтоном Джоном.

Но свято место пусто не бывает, поэтому ныне покойному Шатунову замена все-таки нашлась. В рамках нового выпуска YouTube-канала «Чернильное небо » композитор Сергей Кузнецов, который и написал хит «Белые розы», представил публике молодого баяниста из Твери Семена Розова. По уверению музыканта, именно он может стать новым народным любимцем. «Мне нравятся его подача и исполнение», — подытожил композитор.