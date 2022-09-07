Шатунову места не нашлось: кто на самом деле должен был стать звездой «Ласкового мая»

Юрий Шатунов стал известен, будучи подростком. Выпускник детского дома с ранних лет собирал огромные залы и завоевывал сердца фанаток по всей стране. Однако, как оказалось, солистом «Ласкового мая» должен был стать совсем не он.

Дело в том, что группу Шатунов создал вместе со своими друзьями, Александром Прико и Вячеславом Пономаревым. Они вместе писали первые песни, позже им музыкант Сергей Кузнецов передал свои стихи. И в самом начале творческого пути группы главным солистом выступал как раз Прико.

При этом, как рассказывает вдова Прико Елена, Андрей Разин не раз предлагал участникам группы отправиться в Москву без Шатунова. Продюсер был готов полностью переписать большинство уже готовых композиций коллектива и не был уверен в необходимости Шатунова. Но Прико отказал ему, так как знал, что не сможет так поступить с другом.

«Если бы он согласился, солистом был бы он, а Юрия бы вообще не было», — вспоминает Елена в беседе с «Комсомольской правдой ».

Однако спустя несколько лет Шатунов и Прико поругались. Музыканты разошлись по разным коллективам, а потом так и не смогли наладить общение.