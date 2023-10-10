Шатунов в гробу перевернется: вот за кого собралась замуж вдова певца

В жизни Светланы Шатуновой грядут большие перемены. Вдова солиста «Ласкового мая» не дает интервью журналистам. Сенсационными новостями о ней поделился Андрей Разин.

От такой информации Юрий Шатунов наверняка перевернулся в гробу. Скандал с авторскими правами на песни легендарной группы принял неожиданный поворот. Продюсер заявил, что директор ныне покойного певца Аркадий Кудряшов положил глаз на Светлану, которой и перешло творческое наследие исполнителя хита «Белые розы».

Правда, движут им не светлые чувства, а жажда наживы. По словам Разина, жениться Кудряшов хочет, чтобы впоследствии переписать на свое ИП товарный знак «Юрий Шатунов». Важно сказать, что каких-либо подтверждений этим сведениям пока нет. Известно, что Светлана живет вместе с двумя детьми в Германии и возвращаться в Россию не намерена.