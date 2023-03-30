Шатунов стал четырнадцатым: вот с кого пошло проклятие «Ласкового мая»

В прошлом году всю страну ошарашила новость о смерти Юрия Шатунова. Экс-солисту «Ласкового мая» было всего 48 лет, и до сих пор поклонники не могут смириться с его уходом. Но оказывается, Шатунов был не первым участником группы, который умер при странных обстоятельствах.

Череду загадочных смертей «запустил» Игорь Игошин. Он был бас-гитаристом «Ласкового мая» и выступал с группой два года. Жизнь Игоря оборвалась внезапно, а его смерть по сей день не дает покоя фанатам коллектива. Игошин гулял на свадьбе своей экс-возлюбленной, где поссорился с другими гостями. Скандал перерос в драку, и Игоря избили до потери сознания. Затем его отвезли домой, а через некоторое время музыкант выпал из окна. Игошина пытались спасти, но он скончался в реанимации.

Это было только начало. Вскоре погиб 19-летний клавишник «Ласкового мая» Михаил Сухомлинов — его убили рядом с домом Шатунова. Виновника так и не нашли. Следующей жертвой стал 35-летний клавишник группы Арвид Юргайтис. Он погиб в страшном пожаре. В 41 год ушел из жизни экс-солист коллектива Юрий Гуров — он разбился на машине.

На этом череда трагедий с участниками группы не закончилась. Шатунов стал четырнадцатым в этом «списке смерти», что наводит поклонников на мысль о зловещем проклятии «Ласкового мая».