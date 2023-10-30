Шатунов не сумел скрыть связь сына с детдомом: вот что выяснилось в немецкой полиции

Юрий Шатунов ушел из жизни в прошлом году. Кончина кумира миллионов стала шоком для общественности. После смерти от экс-солиста «Ласкового мая» осталось не только множество хитов, но и двое детей — 17-летний Дэннис и 10-летняя Эстелла. Наследники находятся на попечении супруги покойного — Светланы. Недавно выяснилось, что в биографии сына Шатунова есть одна странность.

Поклонники певца решили прояснить родословную звезды. Фанатка со связями в немецкой полиции опубликовала сенсационные данные о Дэннисе. Если информация о Светлане и Эстелле имеется в базах, то все данные, связанные с молодым человеком, засекречены.

Пользователи Сети предполагают, что мальчик мог быть усыновлен.

В Европе при усыновлении все данные детей обычно засекречивают. Гипотеза вполне имеет место быть, ведь сам Шатунов вырос в казенном доме, а потому не понаслышке знает о тяготах сирот. Вполне возможно, что исполнитель захотел осчастливить детдомовского малыша.