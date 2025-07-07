Шарлиз Терон обожает эту классическую праздничную комедию — актриса смотрела фильм больше 100 раз

Одна из самых высокооплачиваемых и известных актрис в современном Голливуде, Шарлиз Терон прославилась благодаря совсем не комедиям, а эпичным боевикам и глубоким драматическим фильмам, за которые когда-то получила немало престижных наград.

Тем не менее, жанр комедии актрисе не чужд — настолько, что один из таких фильмов уже много лет остается одним из ее личных фаворитов, а сама Терон, по ее собственному признанию, смотрела его как минимум 100 раз — все благодаря тому, что фильм, хотя и вышел еще в 1980-х годах, по-прежнему не теряет своей актуальности.

Шарлиз Терон в восторге от «Самолётом, поездом, машиной» со Стивом Мартином

Комедия Джона Хьюза, вышедшая на экраны в 1987 году и мгновенно ставшая своеобразной пред-рождественской классикой, входит в личный топ Шарлиз Терон. Фильм, по словам актрисы, никогда ей не надоедает и с каждым разом как будто становится все лучше и лучше — несмотря на то, что смотрела она его уже около 150 раз.

В центре сюжета — преуспевающий «рекламщик» Нил Пэйдж, который, как истинный перфекционист, заранее купил себе билет в родной Чикаго для того, чтобы отметить День благодарения в окружении семьи. Планы Нила срывает снежная буря, из-за которой самолет приходится посадить в другом городе, чтобы переждать непогоду — стресса герою добавляет и назойливый попутчик, которому не терпится стать одним из близких друзей Нила.

«Самолётом, поездом, машиной» стал очередным прорывом в карьере Джона Хьюза

Режиссер, который до этого считался рупором для голосов подростков еще с тех пор, как снял «Шестнадцать свечей» и «Клуб “Завтрак”», получил всеобщую похвалу от критиков, а «Самолётом, поездом, машиной» остается одной из лучших его работ. Сам фильм в целом имел успех по всем фронтам — в кинопрокате он собрал около 50 миллионов долларов при бюджете в 15 миллионов, а на Rotten Tomatoes у картины сохраняются впечатляющие 93% и 87% положительных отзывов от критиков и зрителей.

Кстати, сама Шарлиз Терон сейчас снимается в грядущей эпичной драме Кристофера Нолана «Одиссея», которую еще до выхода на экраны нарекли будущим шедевром кинематографа — почитать о том, что о картине рассказал один из участников съемочного процесса, можно тут.