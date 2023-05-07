Шарикова в «Собачьем сердце» мог сыграть секс-символ СССР: обомлеете, когда увидите

Советскую экранизацию повести Булгакова «Собачье сердце» многие зрители и критики считают эталонной. Владимир Толоконников, сыгравший Шарикова, попал в образ на все сто процентов. Но эта роль могла достаться другому актеру — он был одним из секс-символов СССР.

Речь идет про любимца советских женщин Николая Караченцова. Звезда фильма «Собака на сене» и мюзикла «Юнона и Авось» был первым кандидатом на роль Шарикова. Владимир Бортко хотел прослушивать именно его, но в эти планы вмешался Толоконников. Владимир Алексеевич сразил режиссера наповал специфичной внешностью и неподражаемой харизмой.

Трудно представить Караченцова в роли Полиграфа Полиграфовича. Амплуа актера — герой-любовник, а для «Собачьего сердца» был нужен другой типаж — помятый алкоголик с мутным прошлым. Даже если бы Николай Петрович сыграл блестяще, в его Шарикова никто бы не поверил. Красавец-артист был слишком привлекательным и видным для роли дворового пса.