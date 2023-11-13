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Киноафиша Статьи Шариков, Горбунков или Людка? Узнайте, на какого персонажа советского кино вы похожи (тест)

Шариков, Горбунков или Людка? Узнайте, на какого персонажа советского кино вы похожи (тест)

13 ноября 2023 14:36
Шариков, Горбунков или Людка? Узнайте, на какого персонажа советского кино вы похожи (тест)

Результаты смогут удивить любого.

Советские фильмы любят и смотрят до сих пор. Неудивительно, ведь где еще найдешь одновременно яркие сюжеты, забавные ситуации, искренние чувства. Но главное сокровище картин прошлого — запоминающиеся персонажи.

В комедиях и драмах, снятых в СССР, очаровывают даже антагонисты. В каждом, будь то насквозь положительный Новосельцев или мошенник Геша Козодоев, есть нечто интересное и интригующее.

Хотите узнать, кто из персонажей советских кинофильмов подходит вам? Пройдите короткий тест и получите ответ уже через минуту.

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Фото: Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (1969), кадр из фильма «Москва слезам не верит» (1979)
Анастасия Полухина
Анастасия Полухина
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