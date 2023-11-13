Шариков, Горбунков или Людка? Узнайте, на какого персонажа советского кино вы похожи (тест)

Советские фильмы любят и смотрят до сих пор. Неудивительно, ведь где еще найдешь одновременно яркие сюжеты, забавные ситуации, искренние чувства. Но главное сокровище картин прошлого — запоминающиеся персонажи.

В комедиях и драмах, снятых в СССР, очаровывают даже антагонисты. В каждом, будь то насквозь положительный Новосельцев или мошенник Геша Козодоев, есть нечто интересное и интригующее.

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