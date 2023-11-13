Шариков, Горбунков или Людка? Узнайте, на какого персонажа советского кино вы похожи (тест)
Результаты смогут удивить любого.
Советские фильмы любят и смотрят до сих пор. Неудивительно, ведь где еще найдешь одновременно яркие сюжеты, забавные ситуации, искренние чувства. Но главное сокровище картин прошлого — запоминающиеся персонажи.
В комедиях и драмах, снятых в СССР, очаровывают даже антагонисты. В каждом, будь то насквозь положительный Новосельцев или мошенник Геша Козодоев, есть нечто интересное и интригующее.
Хотите узнать, кто из персонажей советских кинофильмов подходит вам? Пройдите короткий тест и получите ответ уже через минуту.
Фото: Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (1969), кадр из фильма «Москва слезам не верит» (1979)