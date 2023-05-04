Шарапова спасло чудо: главный ляп «Места встречи» предпочитают не замечать

Телефильм «Место встречи изменить нельзя» считается классикой советского кино. Но картина не так уж и безупречна, как может показаться при первом просмотре.

Много вопросов вызывает эпизод, где Шарапов остался один на один с Левченко. Они вместе спускаются в подвал в самое логово бандитов, и Володя полностью уповает на судьбу. В итоге для него все закончилось хорошо, но объяснить это логически невозможно. От верной смерти Шарапова спасла неслыханная удача, которая, впрочем, обошла стороной Левченко — его убили при попытке побега.

Этот ход можно назвать своего рода ляпом, ведь шансы Шарапова на успех стремились к нулю. Но режиссер пошел на такой шаг в угоду кинематографичности. Кроме того, не было смысла учинять расправу над бандитами. Рано или поздно участники «Черной кошки» один за другим погибли бы, ведь это немудрено с их образом жизни.

Но зрители стараются не замечать все минусы этого поворота, ведь на экране действо выглядит впечатляющим и остросюжетным.