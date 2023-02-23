Шапокляк не удалась: Елена Яковлева разочаровалась в культовой роли

Елена Яковлева уже давно считается одной из лучших российских актрис. Недавно звезда исполнила роль легендарной Шапокляк в фильме «Чебурашка», однако этот образ разочаровал артистку.

Картину можно назвать новым и весьма смелым прочтением классики. Полюбившиеся много лет назад герои претерпели немало изменений. Метаморфозы коснулись и старухи Шапокляк, которая была главной злодейкой сказки. В новой картине ей даже поменяли имя — теперь она стала Риммой, хозяйкой шоколадной фабрики.

Несмотря на то, что Яковлева отлично справилась со своей ролью, сама героиня ей не понравилась. Елена Алексеевна посетовала на то, что образ получился недостаточно злым, как ей бы хотелось. В глубине души Римма оказалась глубоко несчастной и одинокой женщиной, которая нуждается в любви. По мнению Яковлевой, это «смазало» все впечатление от злодейки. Тем не менее актриса согласилась на эту роль.

Елена Алексеевна уже много лет хочет сыграть настоящую антигероиню, но до сих пор это мечта остается несбыточной. Возможно, в следующий раз ей все-таки повезет.