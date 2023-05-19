Шантажист и борец с харассментом: правду о культовом Бывалом знали немногие

Евгений Моргунов, известный по роли Бывалого из комедий Леонида Гайдая, имел дурную репутацию. Из-за скверного характера его не приглашали в кино, что сильно обижало актера.

Как-то Моргунова невзлюбил один советский чиновник из киностудии, ведь актер всегда говорил начальству всю правду в лицо. Артист решил отомстить политику и придумал коварный план.

Моргунов знал, что этот чиновник спит с молодыми женщинами, которые мечтают сниматься в кино. Однажды артист подкараулил его за этим делом с фотоаппаратом, прильнул к окну и сделал несколько откровенных снимков — все происходило в лучших традициях скандальных папарацци.

Затем Моргунов начал шантажировать чиновника. В ответ на это актеру предложили дружбу и деньги. Однако своенравный артист отказался, зато попросил чиновников поднять зарплату молодым коллегам. И его послушали. Так Моргунов стал благодетелем, да еще и борцом с харассментом, то есть с домогательствами.

Об этом малоизвестном случае рассказал директор музея, посвященного культовой троице, Владимир Цукерман. Его слова процитировал Дзен-канал «Прикосновения».