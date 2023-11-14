«Шантажировал меня»: Керро раскрыла Шепса с крайне неприятной стороны

Мэрилин Керро оставила в далеком прошлом роман с Александром Шепсом. Звезды «Битвы экстрасенсов» начали встречаться в 14-м сезоне проекта, но до свадьбы так и не дошло. Многие надеялись, что бывшие возлюбленные снова сойдутся, но недавно ведьма поделилась такими подробностями, от которых волосы дыбом.

Эстонская красавица не желает иметь ничего общего с медиумом, который лишь использовал ее ради пиара. Однако это еще не вся подлость, на которую оказался способен брюнет. Керро раскрыла экс-бойфренда с крайне неприятной стороны.

По словам Мэрилин, когда она еще состояла в отношениях с Шепсом, то они записали интимное видео. Парочка хотела получить «крутое воспоминание в сексуальном плане». Однако со временем ролик превратился в орудие манипуляций и шантажа. «Потом он шантажировал меня — будешь открывать рот, мы это выложим», — подчеркнула знаменитость.