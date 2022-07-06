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Шансы есть: Меган Маркл может побороться за королевский трон

6 июля 2022 16:30
Шансы есть: Меган Маркл может побороться за королевский трон

Публика активно обсуждает будущее Букингемского дворца.

Меган Маркл может стать следующей королевой Великобритании. Герцогиня борется за любовь англичан с Кейт Миддлтон и принцессой Анной.

Последние годы в СМИ все чаще появляются новости о многочисленных проблемах со здоровьем Елизаветы II. Якобы королева настолько плохо себя чувствует, что даже передает ближайшим родственникам часть своих обязанностей. В связи с этим публика активно обсуждает, кто же может занять королевский трон.

В число главных претенденток, по данным портала Teleprogramma.pro, входят Меган Маркл, Кейт Миддлтон, а также принцесса Анна, единственная дочь королевы. При этом, как оказалось, далеко не все жители страны выступают против супруги принца Гарри, несмотря на многочисленные скандалы и ее отъезд из страны.

Фаворитом же среди англичан является принцесса Анна. Как уверено большинство, именно она достойна занять трон после своей матери.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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