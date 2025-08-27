Шансов выжить минимум: роды в Османской империи были настоящей пыткой — в «Великолепном веке» не показали и 1/10 самой «жести»

Если верить «Великолепному веку», наложницы рожали почти как в современной клинике: лежат себе на постели, вокруг заботливые служанки. Красиво, прилизанно, даже драматично, но… абсолютно не похоже на реальность.

В действительности все было куда жестче и порой напоминало скорее игру на выживание, чем долгожданное событие.

Начнем с того, что процесс шел вовсе не на мягкой кровати, а на специальном кресле с высокими подлокотниками. Женщина находилась почти в вертикальном положении — удобно ли это? Сомнительно, зато практично для повитух, которые работали целой бригадой.

Мужчины-врачи иногда тоже подключались, но только из-за занавески, давая советы, словно невидимые комментаторы.

Перед родами будущую мать окружали амулетами, фенхелем, Кораном и даже особым «боевым набором» оберегов.

Ей строго запрещали смотреть на больных или убитых — вдруг ребенок родится «с изъяном». При этом предписывали лицезреть цветы и луну, как будто эстетика могла гарантировать легкие роды.

Сама процедура больше напоминала ритуал, смешанный с пыткой. Схватки проходили в окружении старших султанш и опытных наложниц, а после появления младенца его натирали солью или обсыпали семенами фенхеля.

Представьте ощущения новорожденного! Но считалось, что это защитит его от болезней и дурного глаза.

Не легче было и матерям: вопрос «кого спасать — мать или ребенка» в Османской империи решался жестко. Если речь шла о наследнике династии, выбор делался не в пользу женщины.

А в сериале — красивые кадры, аккуратные вздохи и максимум надрывной музыки. Настоящей «жести», где жизнь матери могла висеть на волоске, там не показали и десятой доли.

Ранее мы писали: За такие проступки давно бы исчезла в Босфоре: Хюррем в «Великолепном веке» чудом все сходило с рук — и вот почему