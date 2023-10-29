«Шансов практически не было»: ахнете, узнав, у кого Миронов отбил Градову

Андрей Миронов мог очаровать женщину одним взглядом. Поэтому актеру не составило никакого труда отбить Екатерину Градову у другого. Экранная радистка Кэт была первой любовью артиста Анатолия Васильева, который сегодня известен как дедушка Юра из «Сватов». Он сходил с ума от Градовой, но его интерес не был взаимным, ведь этому потенциальному роману помешал Миронов.

Из-за Андрея Александровича актриса почти не замечала других мужчин. Васильеву оставалось только кусать локти от досады: ему было далеко до рокового сердцееда.

«С Градовой у него шансов практически не было — она сходила с ума по Андрею Миронову», — поведали старожилы Театра Сатиры журналистам издания «Экспресс газета».

Тягаться с Андреем Александровичем Васильев даже не пытался. Он всегда старался избегать конфликтов и интриг в силу своей интеллигентности. Первой супругой актера стала его коллега Татьяна Ицыкович, взявшая его фамилию. Сегодня Татьяна Васильева известна на всю страну. Жизнь супругов не была счастливой, и они развелись.