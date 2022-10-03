Шансов нет: эксперты дали Пугачевой неутешительный прогноз

После того как Алла Пугачева вместе с детьми вновь уехала из России в Израиль, многих стала интересовать судьба знаменитого замка Примадонны в подмосковной деревне Грязь. Певица явно рассчитывала продать его с наибольшей выгодой для себя, однако эксперты уверены, что легко это осуществить не получится.

Как рассказала изданию Prozvezd риелтор Маргарита, спрос на элитную недвижимость сейчас упал, поэтому многие владельцы продают свое жилье со скидкой до 60 процентов, лишь бы быстрее получить свои деньги. Поэтому до тех пор, пока ситуация на рынке не придет в относительно спокойное состояние, Пугачевой будет сложно реализовать свои планы.

При этом все время, пока дом в деревне не будет продан, Алле Борисовне придется оплачивать коммунальные платежи. А это огромные деньги, ведь площадь особняка исполнительницы насчитывает больше трех тысяч квадратных метров.