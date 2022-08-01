Шансов не осталось: онкобольной Заворотнюк перестала помогать терапия

Анастасия Заворотнюк находится в критическом состоянии. Актрисе больше не помогает экспериментальная терапия.

Звезда «Моей прекрасной няни» вот уже несколько лет пытается справиться со злокачественной опухолью мозга. Родные артистки стараются никак не комментировать ситуацию и держат ее жизнь в тайне, однако, как оказалось, ее состояние резко ухудшилось за последнее время. Как признался журналист Алексей Еремин, актриса чувствует себя все хуже и хуже, а шансов выжить у нее практически нет. Дело в том, что терапия оказалась неэффективна, и лекарства перестали помогать Заворотнюк.

Также сказалось и то, что родные актрисы слишком поздно обратились к врачу. Якобы из-за промедления они упустили шанс помочь знаменитости.

Сейчас же ее родственники, как пишет портал PopCake.tv , бросили все силы на лечение Заворотнюк. Сами близкие знаменитости никак не комментируют эту информацию, однако ее косвенно подтверждает исчезновение Петра Чернышева, который с февраля не появляется на публике и отказался от предстоящих выступлений, организованных Татьяной Навкой.