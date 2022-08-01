Шансов не осталось: онкобольной Заворотнюк перестала помогать терапия
Уже три года артистка пытается победить рак.
Анастасия Заворотнюк находится в критическом состоянии. Актрисе больше не помогает экспериментальная терапия.
Звезда «Моей прекрасной няни» вот уже несколько лет пытается справиться со злокачественной опухолью мозга. Родные артистки стараются никак не комментировать ситуацию и держат ее жизнь в тайне, однако, как оказалось, ее состояние резко ухудшилось за последнее время. Как признался журналист Алексей Еремин, актриса чувствует себя все хуже и хуже, а шансов выжить у нее практически нет. Дело в том, что терапия оказалась неэффективна, и лекарства перестали помогать Заворотнюк.
Также сказалось и то, что родные актрисы слишком поздно обратились к врачу. Якобы из-за промедления они упустили шанс помочь знаменитости.
Сейчас же ее родственники, как пишет портал PopCake.tv, бросили все силы на лечение Заворотнюк. Сами близкие знаменитости никак не комментируют эту информацию, однако ее косвенно подтверждает исчезновение Петра Чернышева, который с февраля не появляется на публике и отказался от предстоящих выступлений, организованных Татьяной Навкой.