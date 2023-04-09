Шансов на спасение не было: почему Юрий Гагарин не дожил до 35 лет

Юрия Гагарина не стало в 1968 году. Это ошеломило весь СССР, ведь великому космонавту было всего 34 года. Что же произошло в тот роковой день?

По словам экспертов, которые расследовали подробности гибели Гагарина, у Героя Советского Союза не было ни единого шанса на выживание. В тот день Юрий Алексеевич совершал полет на истребителе МиГ-15УТИ вместе с инструктором Владимиром Серегиным.

Официальная версия гласит, что катастрофа произошла в результате резкого маневра. Но есть и другое предположение — во время испытаний у Серегина произошел сердечный приступ. Инструктор, вероятно, сдвинулся с места и навалился на ручку, из-за чего заклинило управление. Истребитель вошел в глубокую спираль, и у Гагарина не хватило сил вывести самолет. А оставить кабину и товарища Юрий Алексеевич не мог — в силу своего характера.

От самолета не осталось ни одного «живого» места, лишь груда металла. Эксперты до сих пор спорят, что же случилось в тот день с легендой мирового космоса. Про версию о сердечном приступе Серегина рассказали авторы издания РГАНТД .