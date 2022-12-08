Шанса на счастье нет: отношения с мужчинами этих знаков Зодиака обречены на провал

При знакомстве с интересным мужчиной бывает сложно сразу же понять, что на самом деле с ним что-то не так. Потенциальный кандидат в партнеры, а там, чем черт не шутит, и в мужья, может быть привлекательным внешне, успешным, умным… и в то же время отношения с ним могут не складываться с самого начала. Многие девушки начинают искать причину постоянных размолвок в себе - такой вариант, конечно, тоже вероятен. Однако астрологи рекомендуют в первую очередь обратить внимание на знак зодиака избранника. Вполне возможно, что он относится к категории тех мужчин, которым не повезло родиться под несчастливым созвездием. Отношения с представителями этих знаков заканчиваются разрывом.

Телец

Мужчины, рожденные под знаком Тельца, не могут похвастаться эмоциональностью. Комплиментов от представителя земной стихии можно не ждать, поэтому барышням, которые любят ушами, будет сложно состоять с ним в отношениях. Кроме того, Телец болезненно воспринимает любые перемены. Даже встретив женщину своей мечты, он не чувствует себя готовым идти на компромиссы.

Выбор невелик - либо соглашаться на его условия, либо уходить.

Близнецы

Представители воздушного знака - как кот Шредингера. Они вроде есть, а вроде бы и нету. Вы вроде бы встречаетесь с Близнецами, но в то же время они не считают зазорным пофлиртовать с симпатичной девушкой на вечеринке, без предупреждения уехать с друзьями на выходные за город, зарегистрироваться в приложении для знакомств…

Не каждая женщина готова смириться со всеми причудами уроженцев этого знака.

Дева

Обидчивый и придирчивый - так можно кратко охарактеризовать мужчину-Деву. Представитель земного знака наделен крайне хрупким эго - одно неверное слово, и вот уже он надул губы и демонстративно смотрит в другую сторону, как будто бы намекая:

“Раз ты меня не ценишь, пойду-ка я налево”.

При этом сам мужчина-Дева обожает раздавать указания налево и направо и не скрывает неудовольствия, когда что-то идет вопреки его планам.

Рыбы

Представители сильного пола, рожденные под знаком Рыб - настоящие инфантилы. Они переживают целую бурю чувств, но выразить их должным образом не умеют. Поэтому партнерше придется самой догадываться всякий раз, по какому поводу благоверный хмурит брови, воротит нос от еды и всем своим видом демонстрирует оскорбленную гордость.