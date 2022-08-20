Шанс для Заворотнюк? Российские врачи смогли остановить смертельную болезнь

Вот уже не первый год актриса Анастасия Заворотнюк борется с крайне агрессивным видом рака — глиобластомой. Излечить болезнь, которая уже унесла жизнь Жанны Фриске и Михаила Задорнова, невозможно. Однако врачи нашли способ, как ее можно остановить.

Как пишет портал «Доктор Питер », специалисты МНИОИ им. П.А. Герцена придумали метод, который останавливает рост опухоли. При помощи специальных препаратов злокачественное новообразование лишают питания, из-за чего оно перестает расти. Эта процедура может проводиться неограниченное количество раз.

Данную методику уже применили на практике, и есть положительный результат. Теперь в Сети осторожно заговорили о том, что это шанс для звезды сериала «Моя прекрасная няня», о состоянии которой почти ничего неизвестно. Семья актрисы отказывается давать какие-либо комментарии о ее самочувствии.