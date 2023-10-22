SHAMAN рискует пропасть со сцены: слово взял отец артиста

Ярослав Дронов громко заявил о себе в медиапространстве в 2022 году. Патриотический певец, до этого имевший узкий круг почитателей, в одночасье стал всероссийской звездой. Недавно россияне назвали его исполнителем года. И пока артист не собирается сбивать темп.

О судьбе Дронова беспокоятся родители. Мама и папа исполнителя посетили его кремлевский концерт. SHAMAN с гордостью представил публике своих родственников. После мать и отец поделились своими впечатлениями от шоу. В словах Юрия Дронова звучали нотки тревоги по поводу будущей карьеры звезды.

Папа исполнителя считает, что популярность Ярослава основана на его песнях.

Пока Дронов будет творить и радовать поклонников новыми композициями, «у него все будет нормально», как рассказал мужчина изданию «Телепрограмма». Также Дронов-старший не исключает, что его сын может заняться продюсированием и продвижением других артистов, забросив собственную карьеру.