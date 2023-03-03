SHAMAN огорошил неожиданным признанием: его жене посочувствует каждая россиянка

Молодые и талантливые музыканты зачастую не обделены вниманием красивых девушек. Поэтому многие исполнители не спешат вступать в брак и брать на себя ответственность. Однако певец SHAMAN решил нарушить эту тенденцию.

Молодой человек уже женат. Но, несмотря на плотный график работы и внимание со стороны тысяч поклонниц, он не дает своей супруге поводов для ревности. Впрочем, и в этой семье есть свои порядки, которые многим окажутся не по душе.

Певец признался, что ни он, ни его избранница не могут самостоятельно принимать решения. Оказывается, что в этих счастливых отношениях есть третья сторона. И ей оказалась кошка породы эльф по кличке Барси. «Фонтанка.ру» пишет, что весь быт супругов строится вокруг этого домашнего питомца. Музыкант и его возлюбленная просто не могут сопротивляться милому животному, поэтому всегда должны ставить его в приоритет.