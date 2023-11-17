SHAMAN одной фразой ответил задевшей его Пугачевой: вот что он сказал

Поговорку «Не делай добра — не получишь зла» на себе ощутила Алла Пугачева благодаря певцу Ярославу Дронову, более известному как SHAMAN. Он в свое время «поднялся» благодаря Примадонне. Ведь на старте его карьеры в молодого и незаметного парня верила только она.

Монету, чтобы отплатить покровительнице, Дронов выбрал весьма своеобразную, даже на грани хамства. Возраст Пугачевой дерзкого артиста вовсе не смутил.

Недавно в одном из своих заявлений Примадонна вспомнила о певце и рассказала, что по-прежнему следит за творчеством молодого исполнителя. И тут же поплатилась, напоровшись на едкую остроту от несостоявшегося протеже.

«Очень рад, что в рядах моих поклонниц прибыло. Добро пожаловать!» — цитирует Дронова портал «Газета».

Хотя совсем недавно в беседе с прессой артист уверял, что звездная болезнь ему не грозит…