Шаляпин всех нагло обманул: ахнете, узнав правду о «смерти» американской миллионерши

Прохор Шаляпин известен своими романами с богатыми возрастными женщинам. Пресса долго муссировала его отношения с канадской миллиардершей Татьяной Дэвис. Однако счастье влюбленных оборвалось внезапно и трагично: избранница Прохора скончалась от ковида в 2021 году.

Однако недавно выяснились невероятные подробности о Татьяне Дэвис. Миллиардерша может быть жива, а ее смерть была всего лишь разыграна для рейтингов шоу. Правда, сегодня супруга Шаляпина носит другое имя и представляется другой личностью. Есть подозрения, что известная светская львица Александра Рашель и есть Татьяна Дэвис. Недавно она снова появилась в инфополе и вовсю дает интервью.

Версию о том, что Рашель и Дэвис — это один и тот же человек, выдвинул автор Telegram-канала «Светский хроник». Он якобы пообщался с Александрой и выяснил эти шокирующие подробности. «Умершая» канадская жена Шаляпина на самом деле провинциалка из Нижнего Новгорода, которая здравствует и поныне, как передает автор «Светского хроника».