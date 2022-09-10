Шаляпин покаялся за многолетнюю ложь: хватило нескольких слов

Чтобы громко заявить о себе в отечественном шоу-бизнесе, Прохор Шаляпин пошел на хитрый обман. Долгие годы он намеренно вводил всех в заблуждение, однако теперь решил, наконец, покаяться перед своими поклонниками.

Артист признался, что на самом деле не является потомком легендарного Федора Шаляпина. Назвал музыкант и свое настоящее имя — Андрей Захаренко. Понимая, что такая фамилия не принесет ему славы и успеха, певец в далеком 2003 году поспешил сменить документы и переименовать себя в Прохора Шаляпина.

Больше исполнитель не считает нужным бить себя в грудь в попытках доказать родственную связь с оперным певцом. При этом Прохор нашел оправдание своей откровенной лжи. «Простите, люди добрые, жить надо было на что-то», — заявил он в интервью, которое дал для YouTube-шоу Алены Жигаловой.