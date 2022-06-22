Шаляпин опроверг слухи о трагически скончавшемся Пьере Нарциссе

Артист не стал скрывать свое мнение от фанатов.

Прохор Шаляпин прокомментировал смерть Пьера Нарцисса. Ранее в СМИ появилась информация, что музыкант скончался из-за проблем со спиртными напитками.

Как отмечает Шаляпин, который подружился с Нарциссом во время участия в «Фабрике звезд», не так давно он виделся на одном из светских мероприятий со своим другом. Музыкант выглядел счастливым и здоровым, поэтому трагичные новости стали для него большой неожиданностью. При этом Шаляпин уверен, что артист обладал прекрасным здоровьем и не страдал зависимостью от горячительных напитков, которая, как считают многие, якобы и стала причиной смерти.

«Абсолютно сильный, с лошадиным здоровьем... У него не было никаких проблем», — цитирует слова знаменитости Telegram-канал «Звездная пыль ».

Отметим, что Пьер Нарцисс скончался на 45-м году жизни. По предварительным данным, он умер во сне от остановки сердца, которая случилась после операции на почке.