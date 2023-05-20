Шакунова постоянно «сводили» с Порошиной, но его сердце принадлежало другой

Илья Шакунов и Мария Порошина — влюбленная пара, которую мечтали видеть многие поклонники. Звезды снялись вместе в сериале «Монтекристо», после чего зрители принялись судачить о любовной связи коллег по цеху.

После выхода проекта на экраны актера постоянно «сводили» с эффектной блондинкой. Шакунов ощущал давление со стороны публики, поэтому не мог промолчать. Он признался, что действительно проникся симпатией к Порошиной и даже позволял себе ухаживать за ней — дарил цветы, предлагал провести время вместе. Но не более того.

Страстного романа и уж тем более семьи у коллег не получилось. Причина проста: сердце Шакунова принадлежало другой женщине. Уже тогда актер был счастливо женат на Анне Дюковой, подарившей ему двоих детей. Звезда экрана уверяет, что он души не чает в возлюбленной и не представляет без нее своей жизни. Именно это и не позволило ему пуститься во все тяжкие.