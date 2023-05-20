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Шакунова постоянно «сводили» с Порошиной, но его сердце принадлежало другой

20 мая 2023 10:45
Шакунова постоянно «сводили» с Порошиной, но его сердце принадлежало другой

Актер расставил все точки над i.

Илья Шакунов и Мария Порошина — влюбленная пара, которую мечтали видеть многие поклонники. Звезды снялись вместе в сериале «Монтекристо», после чего зрители принялись судачить о любовной связи коллег по цеху.

После выхода проекта на экраны актера постоянно «сводили» с эффектной блондинкой. Шакунов ощущал давление со стороны публики, поэтому не мог промолчать. Он признался, что действительно проникся симпатией к Порошиной и даже позволял себе ухаживать за ней — дарил цветы, предлагал провести время вместе. Но не более того.

Страстного романа и уж тем более семьи у коллег не получилось. Причина проста: сердце Шакунова принадлежало другой женщине. Уже тогда актер был счастливо женат на Анне Дюковой, подарившей ему двоих детей. Звезда экрана уверяет, что он души не чает в возлюбленной и не представляет без нее своей жизни. Именно это и не позволило ему пуститься во все тяжкие.

Шакунова постоянно «сводили» с Порошиной, но его сердце принадлежало другой

«Работа с Машей осталась для меня прекрасным воспоминанием», — подытожил артист в программе «Судьба человека».

Фото: Global Look Press, кадр из сериала «Григорий Р.»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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