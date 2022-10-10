Шагнул с 12-го этажа: страшная судьба Кая из «Тайны Снежной королевы»

Яна Пузыревского отечественные любители кино прекрасно помнят по главной роли в его жизни: в 16 лет он сыграл роль Кая в фильме «Тайна Снежной королевы», который вышел на экраны в 1986 году. После этого юноша мгновенно проснулся звездой. Но никто и не предполагал, что жизнь его закончится ужасной трагедией всего в 25 лет.

Ян с детства тянулся к сцене и актерскому мастерству, поэтому роль Кая далась ему с легкостью. Через два года он женился на одной из своих поклонниц, закончил знаменитую «Щуку» и поступил на службу в театр на Таганке. Продолжил Пузыревский сниматься и в кино, сыграв в том числе в популярной картине эпохи перестройки «Авария — дочь мента».

Но затем наступили девяностые, роли ни в кино, ни в театре артисту почти не предлагали. К тому же в семейной жизни Пузыревского началась черная полоса, закончившаяся тем, что актер вместе с недавно родившимся сыном ушел от жены и поселился у матери.

Близкие Яна вспоминали, что его с детства тянула высота. Он не раз выходил на балкон и свешивался вниз, чем пугал родных и домочадцев. Вот и 3 апреля 1996 года он, несмотря на просьбы испуганных членов семьи, решил шагнуть с двенадцатого этажа, держа при этом на руках маленького Иштвана, которому было всего полтора года.

Мальчик при падении зацепился за стоявшее внизу дерево и получил многочисленные переломы, но остался жив. А вот его отец Ян Пузыревский умер прямо в машине скорой помощи, не доехав даже до больницы.