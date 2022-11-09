Шаг влево — расстрел: названы самые ревнивые женские знаки Зодиака

“Ревнует, значит, любит”, - говорят люди, когда до них долетают слухи о любовных разборках в какой-то паре. Считается, что если человек постоянно видит в окружающих угрозу для своего счастья, то это означает, что он очень дорожит партнером и боится его потерять. Но, по мнению психологов, необходимо различать случаи, когда избранник действительно дает повод для серьезных разговоров, и когда влюбленный постоянно контролирует свою вторую половинку, устраивает ей допросы с пристрастием, проявляет недоверие. С такой патологической ревностью необходимо бороться, а лучше загодя обходить стороной тех, кто смотрит на партнера как на свою собственность. Рассказываем, под какими тремя знаками рождаются главные ревнивицы в гороскопе.

Лев

Как истинная царица зодиака, Львица убеждена, что сердца всех мужчин, которые оказываются рядом с ней, принадлежат ей по праву. Что уж говорить про того, с кем уроженка огненного знака решила идти по жизни рука об руку. Порой партнеру этой чрезмерно ревнивой дамы кажется, что когда-то Львица одурманила его и заставила в беспамятстве подписать какой-то контракт, в котором черным по белому написано:

“На прохожих девушек не смотреть, на вечеринках не флиртовать, комплименты под запретом, даже сказанные в шутку соседке бабе Дусе”.

За нарушение - расстрел на месте.

Скорпион

Представительницы водного знака воспринимают партнера как свою собственность и ревнуют к каждой встречной-поперечной. Была бы воля женщины-Скорпиона, она заточила бы своего ненаглядного в темнице под замком, подальше от нескромных девичьих взглядов, да еще пояс верности для собственного спокойствия на него надела бы. Но, поскольку это невозможно, уроженке знака приходится выходить со своим мужчиной в свет и там зорко наблюдать, не строит ли ему глазки какая-нибудь профурсетка.

Если Скорпион поймает с поличным, укусит так, что мало не покажется.

Рыбы

Дамы, рожденные под знаком Рыб, производят впечатление спокойных, уравновешенных и даже чуточку холодных особ. “Чтобы такая внезапно превратилась в Отелло в женской версии? Да быть такого не может”, - думают неосмотрительные мужчины и потирают ручки в предвкушении того, как будут флиртовать с симпатичными коллегами на корпоративе, а благоверная им и слова не скажет.