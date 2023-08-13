«Шабаш ведьм»: Ротару дала от ворот поворот Пугачевой

Последние месяцы София Ротару не появляется в поле зрения публики. Артистка превратилась в настоящую затворницу, и даже самые преданные фанаты не догадываются, где именно живет певица. Из-за этого вокруг звезды сцены начали распространяться многочисленные слухи, но все они, как оказалось, далеки от правды.

По словам продюсера Сергея Лаврова, поклонникам не о чем беспокоиться. Ротару находится в полном здравии и живет спокойной жизнью в окружении семьи. И в ближайшее время не намерена вновь появляться в публичном пространстве, в отличие от ее коллег Лаймы Вайкуле и Аллы Пугачевой.

Так, артистка даже отказалась от участия в фестивале, который Вайкуле проводит в Юрмале и гостьей которого стала Примадонна. Она решила воздержаться от поездки и не привлекать к себе ненужное внимание.

«Держит нейтралитет. Не поехала на этот шабаш ведьм, где Вайкуле баловала тщеславие», — цитирует слова Лаврова PopCornNews.

При этом продюсер уверен: как только политическая обстановка станет спокойнее, Ротару обязательно вернется и порадует поклонников множеством концертов.