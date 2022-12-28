Сгубило высокое начальство: как оборвалась жизнь Трындычихи из «Свадьбы в Малиновке»

Эмилия Трейвас столкнулась в карьере с многочисленными трудностями. Она впервые появилась на экране еще в 1941 году, но дальнейшим планам помешала война. Актриса ушла в ополчение, на фронте она потеряла мужа. Вновь в кино Трейвас вернулась в 1960 году. Фактурной и харизматичной Эмилии доставались бойкие героини. Чего стоит только ее Трындычиха из «Свадьбы в Малиновке»: представить другую актрису в этом образе было бы невозможно.

Коллеги рассказывали о Трейвас как о невероятно скромной и стеснительной женщине. Большой стресс у нее вызывали театральные прослушивания нового репертуара, которые всегда проводились в присутствии высокого начальства. Она боялась не оправдать доверие, не понравиться и лишиться работы. После одного из таких прослушиваний в начале 1982 года Трейвас зашла в гости к подруге Марине Ладыниной, чтобы поделиться впечатлениями о пережитом напряжении. Там актрисе стало плохо, приехавшие на вызов врачи помочь ей уже не могли — она скончалась от инсульта.