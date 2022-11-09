Сгубили нервно-паралитическим газом: что пережила Маша Белкина из «Офицеров»

Наталья Рычагова за всю свою карьеру сыграла одну по-настоящему звездную роль: в 1971 году ей довелось исполнить роль Маши Белкиной в картине «Офицеры». После выхода фильма режиссеры больше не предлагали ей подобные яркие образы, и в 1993-м она окончательно ушла из кино. А вскоре после этого в семью актрисы пришла настоящая трагедия.

В середине девяностых в квартиру Рычаговой и ее мужа, знаменитого в России мастера дубляжа Алексея Инжеватова, забрались воры. И когда Алексей, внезапно вернувшийся с дачи, застал преступников роющимися в шкафах, то они брызнули ему в лицо нервно-паралитическим газом. Потерявший сознание Инжеватов очнулся только через сутки, а потом месяц провел в больнице.

Врачи в итоге так и не смогли избавить от частичного паралича человека, голосами которого говорили для российского зрителя герои любимых сериалов: «Спрут», «Рабыня Изаура», «Твин Пикс» и других. После этого Алексей Николаевич вынужден был уйти из озвучивания, а спустя несколько лет и вовсе оказался прикован к постели.

Все это время Наталья Рычагова самоотверженно была рядом с мужем и ухаживала за ним. Но в 2010 году Алексея Инжеватова не стало. Актриса пережила его всего на год: в мае 2011 года ее внук Сергей Камболов обнаружил Рычагову мертвой. Как выяснили врачи, Наталья Сергеевна не смогла перенести очередной сердечный приступ.