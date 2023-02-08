Сгубила жизнь диетами: что стало с певицей, похудевшей до 36 килограммов

Карен Карпентер известна как солистка группы Carpenters, у которой когда-то был невероятный успех. Творчество певицы полюбилось и слушателям, и критикам, но звездный образ жизни привел к страшной трагедии.

Во время гастролей исполнительница все чаще отдавала предпочтение фастфуду. Это не могло не сказаться на весе знаменитости — Карен начала сильно поправляться.

Звезда поняла, что пора браться за себя, после того как во время интервью ее спросили, не находится ли она в интересном положении. Тогда Карпентер решила соответствовать моде на Твигги и принялась худеть.

Диеты знаменитости оказались настолько жесткими, что порой не предусматривали никакой еды. Вскоре при росте в 172 см певица начала весить 40 кило. Тогда родные отправили артистку на лечение в клинику, что дало свои плоды — Карен начала нормально питаться и поправилась. Но радоваться было рано.

Вскоре выяснилось, что сразу после приема пищи знаменитость отправлялась в туалет, чтобы опорожнить свой желудок. Такими радикальными методами звезда загубила свою жизнь — закончилось все тем, что Карен нашли мертвой на кухне. Тогда ее вес едва достигал отметки в 36 кило.