Сгубила «перестройка»: что стало с Филателистом из «Беспредела» спустя 32 года

Борется с зависимостью и больше не играет в кино.

Актер Антон Андросов снимается с детства. В 12 лет он появился в дипломной картине режиссера Елены Чурбаковой «Дуб», а в 15 сыграл главную роль в драме «Плюмбум, или Опасная игра», рассказывающей о школьнике, мечтавшем защищать униженных и обездоленных. В конце 80-х актер снимается в наиболее знаковой картине в своей фильмографии – в «Беспределе».

На рубеже 80-х и 90-х Антон Андросов сыграл в еще нескольких картинах «Запомните меня такой», «Здравия желаю! или Бешеный дембель», «Мементо мори», но с середины 90-х карьера актера идет на спад – его перестают звать в крупные проекты.

Сейчас Андросову 52 года. Уже более 20 лет он не снимается в кино. Из-за неудач в карьере у актера начались серьезные проблемы с алкоголем, но как уверяет Андросов, он сумел побороть зависимость. С 2005 года Антон Андросов женат на историке и документалисте Ирине. У пары есть дочь.