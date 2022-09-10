Сгубила алчность родной матери: почему девушка-вундеркинд из СССР Ника Турбина не дожила до 30 лет

В 80-е юную поэтессу Нику Турбину знал весь Советский союз. Тысячи поклонников вслед за девочкой повторяли: «Жизнь моя – черновик». Она была знакома с Иосифом Бродским и получила «Венецианского льва». Но несмотря на всесоюзную славу, судьба Ники закончилась трагически – поэтесса погибла в 27 лет, упав с подоконника пятого этажа.

В детстве Ника росла болезненным ребенком: она страдала бронхиальной астмой, диабетом и аллергией на шерсть животных – рассказывают «StarHit». Девочка мучилась бессонницей – и мать, Майя Никаноркина, пичкала ее снотворным.

Бабушка Ники, Людмила Карпова, говорила, что Ника с четырех лет бормотала во сне, «беседуя с Богом». И семья начала записывать стихи, произнесенные во сне. Бабушка показала творечество внучки писателю Юлиану Семенову – и его поразила глубина строк маленькой девочки. Репортажи о Нике стали появляться в газетах, а сама юная поэтесса начала гастролировать по стране. Продвигал ее и знаменитый советский поэт Евгений Евтушенко, который разглядел талант в девочке.

Довольно быстро поползли слухи, что феномен Ники Турбиной – не более, чем мистификация. Писатель Валентин Берестов как-то сказал, что произведения Ники – это «не очень талантливые стихи взрослой женщины». Биограф Александр Ратнер считал, что стихотворения за Нику писала ее мать, додумывая обрывки из полусонных фраз впечатлительного ребенка. Так Нику Турбину убедили в собственной гениальности. Мать постоянно заставляла дочь сочинять стихи вместо уроков и прогулок во дворе.

«Выдавливала из нее стихи, как из тюбика», – писал Александр Ратнер.

Юная поэтесса взрослела и вошла в период подросткового бунта – Ника прогуливала школу и ссорилась с матерью. В 15 девушка снялась в картине «Это было у моря», где ее героиня выходит на карниз – через несколько лет эта сцена пророчески сбудется и в ее жизни.

После 16 лет Ника Турбина почти не писала стихов. Юную звезду пригласил к себе в Швейцарию 74-летний психиатр Джованни Мастропаоло: он лечил пациентов арт-терапией, и, по задумке, стихи Ники могли бы помочь больным. Но вместо работы престарелый психиатр закрутил роман с неопытной девушкой и пристрастил ее к алкоголю.

Жизнь Ники летела под откос. В 1990-м вышел второй и последний поэтический сборник «Ступеньки вверх, ступеньки вниз…», но такого успеха уже не снискал. Ника отчаянно пыталась устроиться в жизни: училась в институтах, преподавала детям актерское мастерство, работала на радио, но каждый раз вновь провалилась в пучину алкоголизма и сомнительных компаний.

Одна из таких попоек закончилась трагически. Ника Турбина погибла в 2002 году.