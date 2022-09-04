Сговорились: как советские актеры чуть не лишили Папанова работы

Подполковник в отставке и по совместительству тесть Семицветова в криминальной комедии «Берегись автомобиля» надолго запомнился зрителям, хотя появлялся в картине всего несколько раз. Заслугой тому была игра Анатолия Папанова и она же едва не стала причиной его увольнения из фильма.

Дело в том, что гротескная манера исполнения артиста роли раздражала актерский состав: коллеги считали, что она совершенно не сочеталась с общим тоном картины. И хотя в таланте Папанова не сомневался никто, от него решено было избавиться.

По этому вопросу было собрано специальное совещание, на котором Эльдар Рязанов выступил в защиту Анатолия Дмитриевича, причем сделал это самым оригинальным способом. Режиссер поднялся и воскликнул: «Свободу Анатолию Папанову!».

Так сам актер в образе своего героя кричал на заседании суда: «Свободу Юрию Деточкину!». Шутка тут же разрядила обстановку, и постановщик добился желаемого — сохранил Папанова в составе съемочной команды.