«Сгорела» за пять месяцев: жуткая участь жены Сухова из «Белого солнца пустыни»

Галина Лучай запомнилась публике по роли в приключенческом фильме Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни». Миллионы зрителей остались в восторге от ее игры, однако мало кто догадывался, как сложилась дальнейшая судьба артистки.

Дело в том, что актерство не было основной работой для Лучай. В картину Мотыля она попала совершенно случайно и после не возвращалась на съемочную площадку, несмотря на предложения режиссеров.

Большую часть жизни звезда экрана посвятила работе на телевидении. Она был редактором многих программ, включая «Кинопанораму» и «В мире животных», а в 90-х ушла работать в Союз дизайнеров. Свободное же время она посвящала своей семье, но ей не суждено было прожить долгую и счастливую жизнь. В начале 2000-х врачи обнаружили у артистки рак сразу в четвертой стадии. Лучай, не теряя времени, отправилась на химиотерапию, но процедуры смогли продлить ей жизнь только на пять месяцев.

Звезда «Белого солнца пустыни» скончалась осенью 2001 года. Всего через три дня она должна была отметить свое 63-летие, но болезнь оказалась сильнее.