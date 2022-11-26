Сгорела от онкологии: драма семейства Бондарчук, которая шокировала россиян

Она ушла слишком рано.

У выдающегося режиссера Сергея Бондарчука и актрисы Ирины Скобцевой было двое общих детей – Алена и Федор. Если Федор хорошо известен как режиссер и актер, то старшая дочь звездной четы не прогремела на всю Россию.

Алена Бондарчук пошла по стопам мамы и стала артисткой. Бондарчук успела сняться в исторических драмах «Борис Годунов», «Приходи свободным», «Тихий Дон», «Бедная Настя» и в других картинах.

Актриса была дважды замужем.

От первого мужа, доктора философии Виталия Крюкова, у Алены родился сын Костя, ставший актером. Вторым супругом звездной наследницы был продюсер Евгений Морозов, но и этот брак распался.

В 2009 году Алена Бондарчук узнала о страшном диагнозе – рак. Семья обращалась к лучшим врачам, но было поздно. В 47 лет Бондарчук сгорела от онкологии, так и не успев раскрыть своего потенциала.