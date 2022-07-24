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Сгорела на работе: экстрасенс назвал причину гибели Полищук

24 июля 2022 11:09
Сгорела на работе: экстрасенс назвал причину гибели Полищук

Любовь Полищук пострадала из-за любви к своему ремеслу.

Любовь Полищук была одной из самых ярких и запоминающихся актрис в СССР и России. Из-за саркомы позвоночника ее не стало в возрасте 57 лет, что стало огромной потерей для всей киноиндустрии. Экстрасенс и финалистка «Битвы экстрасенсов» Дарья Миронова рассказала, что на самом деле сгубило актрису.

Издание «Только звезды» узнало у Дарьи, что могло стать причиной столь раннего ухода Полищук из жизни. Звездный экстрасенс считает, что Любовь заболела из-за своей профессии. «Травма позвоночника здесь ни при чем. Актриса сгорела на работе. Это часто бывает с женщинами», — говорит Миронова. Она добавила, что женщины обычно гораздо более эмоциональны и ранимы, нежели мужчины. Им сложнее переносить трудности и испытания, и Полищук просто не справилась с нагрузкой, которая у нее была. Актриса действительно много работала и до последнего снималась в сериале «Моя прекрасная няня», где она сыграла маму главной героини в исполнении Анастасии Заворотнюк.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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