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«Сгорбленная фигура и пергаментная кожа»: состояние Пугачевой ужаснуло россиян

11 июля 2022 12:25
«Сгорбленная фигура и пергаментная кожа»: состояние Пугачевой ужаснуло россиян

Известный блогер раскритиковала внешность певицы.

Недавний светский выход Аллы Пугачевой и Максима Галкина в свет в Юрмале вызвал возмущение некоторых пользователей Сети. Так, известный блогер Лена Миро ужаснулась состоянию 73-летней певицы. Она отметила, что даже в модной и стильной одежде Пугачева выглядит нелепо, а ее осанка и кожа выдают возраст. Кроме того, короткие кожаные шорты скорее подчеркивают недостатки артистки, чем скрывают их.

«Сгорбленная фигура и пергаментная кожа», — заметила Миро в ЖЖ.

Блогер раскритиковала пары с большой разницей в возрасте, подчеркнув, что в таких браках более молодые партнеры неминуемо становятся заложниками. Они вынуждены жить заботами и страхами возрастного партнера, всегда следить за его или ее здоровьем. И в результате сами психологически становятся ровесниками пожилых супругов, считает Миро. Комментаторы поддержали ее мнение, тоже заметив изменения во внешности Пугачевой и даже постаревшего Галкина.

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«В глазах тусклость, беспросветная», «Алла Борисовна устала», «Алла сильно сдала», — написали пользователи ЖЖ.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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