Сгинули в безвестности: судьба актеров из фильма «Точка, точка, запятая…» вас поразит

Многие актеры, удачно стартовавшие в юности, в итоге не добиваются выдающихся карьерных успехов. Это произошло почти со всеми артистами легендарного фильма «Точка, точка, запятая...», хотя каждый из них обладал очевидным талантом.

Единственный, кому удалось прорваться, — это Максим Никулин, сын известного артиста Юрия Никулина. В этом фильме он появился в массовке, поэтому вспомнить его будет почти невозможно. А вот его другая роль точно знакома каждому зрителю — Максим сыграл ходившего по воде мальчика из грез Андрея Миронова в комедии «Бриллиантовая рука». Других появлений в кино у Никулина-младшего нет. Он связал свою жизнь с журналистикой и стал известным в России телеведущим.

Что касается других актеров, то никто из них больше не появился на экранах. Главную роль Алеши сыграл Сергей Данченко, который больше нигде не снимался. Он стал инженером, и о нем мало что известно. Роль Вольки исполнил Михаил Козловский, который позднее уехал в Германию и стал доктором химических наук. Ольга Рыжникова сыграла Женю и на этом распрощалась с кино. А Вахтанг Заза Киквидзе, как пишет Дзен-канал «Синема — графия», стал профессором экологии.