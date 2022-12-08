Сгинул бы без отца: судьба наследника Бубы Касторского проберет до слез

Борис Сичкин немало намучился со своим единственным сыном Емельяном, которого ему подарила жена Галина Рыбак. Звездному наследнику грозила смертельная опасность, поэтому актеру пришлось предпринять кардинальные меры.

Емельян был довольно трудным подростком. Связавшись с плохой компанией, он начал часто прикладываться к бутылке, курить и имел множество беспорядочных связей с женщинами. Исполнитель роли Бубы Касторского не мог без боли смотреть на то, как любимый сын губит свою жизнь. Тогда он решил действовать безотлагательно.

Сичкин попросту увез сына от его непорядочных друзей и не на соседнюю улицу, а в другую страну. Звездное семейство эмигрировало в США, где, как пишет портал «Экспресс газета», им пришлось жить довольно бедно. Но все это не имело значения, когда речь шла о судьбе Емельяна, который мог сгинуть, если бы не тот поступок его известного отца. Впоследствии сын знаменитости стал композитором и обзавелся семьей.