Сезон наград открыт: этот фильм официально признан лучшим в 2025 году — Тимоти Шаламе опять рискует остаться без «Оскара»

3 декабря 2025 10:23
Намечается серьезная актерская схватка.

Каждый новый фильм Пола Томаса Андерсона — событие, но «Битва за битвой» умудрилась стать чем-то большим, чем просто громкой премьерой. Антиблокбастер с бюджетом в $130 млн и не самой блестящей кассой ($201 млн) внезапно оказался главным любимцем года. Хотя многие могли бы с этим и поспорить, потому что на Кинопоиске у ленты всего 7,1 балл.

Андерсон взял жанр экшн-триллера, сломал его пополам и собрал заново — так, что даже сцены погонь получились с философской глубиной.

В центре сюжета Перфидия (Тейяна Тейлор) — бунтарка с харизмой на уровне термоядерного взрыва, и Пэт (Леонардо ДиКаприо) — подрывник, который похож на человека, способного уничтожить мир одной репликой. Их противник — солдат-фанатик Стивен Локджо в исполнении Шона Пенна.

Любовный треугольник, революция, изгнание, возвращение — у Андерсона все складывается в точнейшую конструкцию. И критики это поняли первыми.

Первая победа — и какая!

Сезон наград традиционно открыли Gotham Awards 2025 в Нью-Йорке, и лучшим фильмом года они назвали именно «Битву за битвой».

Это расценивается как сигнал, после которого можно уже не спорить: фильм отправляется в гонку за «Оскаром», и вместе с ним — Леонардо ДиКаприо, которого уже окрестили главным претендентом на лучшего актера.

Есть и нехилая конкуренция

На Нью-Йоркском фестивале взорвала публику другая премьера — «Марти Великолепный» Джошуа Сэфди. Тимоти Шаламе опять на вершине, а критики в унисон твердят: «это кино, ради которого вообще придумали кинофестивали».

Фильм называют «уникальным достижением», а игру Шаламе — лучшей в его карьере. У Тимоти до сих пор нет ни одного «Оскара», хотя было две номинации. У ДиКаприо есть всего один. Так что битва у нас получается не только в кино, но и в реальности.

Похоже, грядущая церемония станет еще тем зрелищем: кто заберет статуэтку — мэтр, вернувшийся в форму, или звезда нового поколения, у которой «все впереди»? Выбирайте своего героя заранее — потом будет нечестно спорить.

Фото: Кадры из фильмов «Битва за битвой» (2025 г.), «Марти великолепный» (2025 г.)
Валерия Белашкова
