Сейчас вызывает отвращение: в СССР в такой квартире жили только самые богатые

Когда современные россияне говорят об элитном жилье, то имеют в виду новые просторные многоэтажки в престижных районах. А вот в СССР богатые люди предпочитали жить в других домах.

Одним из самых заманчивых оказалось семиэтажное здание — дом 4 на улице Тверской, построенный в стиле сталинский ампир. Получить там квартиру мечтали многие москвичи, однако жилье доставалось лишь людям, приближенным к власти. В доме соседствовали герои Советского Союза и чиновники.

Квартиры в здании продаются и сейчас за баснословные деньги. Причем интерьеры жилья, кажется, не изменились за последние 30 лет. В комнатах на полу красуется паркет, расставлены дорогая резная мебель и камины, висят картины и даже оленьи рога. Вот только теперь жить в такой обстановке москвичи не мечтают: от модного сейчас минимализма там нет ничего, а помпезность больше не ценится и вызывает отвращение.